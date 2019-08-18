محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.
التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.
المانجو البلدي 5 و10 جنيهات.
كانت هذه تفاصيل خبر 3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.