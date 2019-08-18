ضبط 5 متهمين بالاعتداء على "أمن نادي أحمد عرابي" أثناء حفل زفاف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على قوات تأمين نادي "أحمد عرابي" التابع للقوات المسلحة في مدينة الزقازيق.

كان العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية في الشرقية، تلقى إخطارًا من المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا من رجال أمن نادي "أحمد عرابي" التابع للقوات المسلحة بدائرة القسم، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليهم بالضرب لمحاولتهم الدخول إلى حفل زفاف مُقام بإحدى قاعات النادي.

وتبين رفض 5 أشخاص من "المعازيم" الامتثال لتعليمات أمن القاعة بالانتظار دقائق خارج القاعة لحين انتهاء العروسين من التقاط الصور التذكارية، وتعديهم على القوات المسئولة عن التأمين.

جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.