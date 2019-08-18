القبض على "أبو العروسة والطباخ".. تسمم 36 من "معازيم فرح" الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط طباخ وصاحب حفل زفاف في قرية "غزالة" التابعة لدائرة المركز؛ على خلفية اتهامهما بالتسبب في إصابة 36 من "المعازيم" بحالات تسمم غذائي خلال الحفل.

كانت اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول 36 مواطنًا، مصابين بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بحالات تسمم غذائي.

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وتبين حدوث الإصابة خلال حضور حفل زفاف في قرية "غزالة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بعدما تناول المصابون وجبات غذائية في الحفل، تسببت في إصاباتهم.

جرى ضبط والد العروس والطباخ الذي أعد الوجبات، حيث تبين إعداد الطعام وتجهيزه قبل الحفل بفترة كبيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.