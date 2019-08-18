صور- قنصل عام الصين: 3 عوامل مشتركة بين مدينتي الإسكندرية وشانغهاي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قالت جاو لى يينج، قنصل عام الصين في الإسكندرية، إن هناك 3 عوامل مشتركة بين مدينتي الإسكندرية وشانجهاى، هي كونهما مدينتان حضاريتان، تضمان العديد من الثقافات، وتضم كل منها ميناءين هما الأكبر في البلدين.

جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح فاعليات المعسكر الدولي المصري الصيني الأول، اليوم الأحد، الذي ينظمه قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة شنجهاى الصينية.

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وأعربت قنصل عام الصين بالإسكندرية، عن سعادتها لمشاركتها في المعسكر الصيني المصري الأول، مشيرة إلى أنه حدث هام يساعد على توطيد علاقة التاّخي بين مدينتي الإسكندرية وشانجهاى، والتي ترجع إلى عام 1992.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن المعسكر يهدف إلى تعريف الشباب بالثقافتين واللغتين المصرية والصينية، وتبادل وتعزيز التواصل بينهم من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأضافت عميد كلية الآداب، أن فاعليات المعسكر تتضمن جولات سياحية لتعريف الطلاب الصينين بمعالم الأثرية في الإسكندرية والقاهرة، مشيرة إلى مشاركة 20 طالب وطالبة من جامعتي الإسكندرية والقاهرة، و20 آخرين من جامعة شنجهاي الصينية.