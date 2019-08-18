"شيشة وتنك سولار".. اندلاع حريق داخل فندق في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق بفندق دلتا بمنطقة الأزاريطة بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وذلك دون حدوث أي إصابات بين النزلاء والعاملين بالفندق.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد نشوب حريق بأحد الفنادق المطلة على شريط الترام بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

انتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، إلى موقع الحادث.

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ومن جانبه، قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحريق اندلع في "برجولة" خشب أعلى سطح الطابق التاسع بالفندق المشار إليه.

وأشار إلى أنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 6 سيارات إطفاء دون حدوث إصابات، مرجحا نشوب الحريق بسبب "الشيشة".

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية، أن القوات نجحت في تأمين ومنع امتداد النيران لـ"تنك سولار" بموقع الحريق، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء النزلاء مؤقتا كإجراء احترازي رغم سلامة كافة الغرف ومنشآت الفندق.