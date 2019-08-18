الرئيس الأفغاني يحمل طالبان مسؤولية الهجوم على حفل الزفاف

ذكر الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد أنه لا يمكن لحركة طالبان التنصل من المسؤولية عن هجوم انتحاري "وحشي" استهدف قاعة زفاف في العاصمة كابول وأودى بحياة 63 شخصاً.

وقال في تغريدة على تويتر "لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسؤولية لأنها توفر منبراً للإرهابيين".

وأدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من، مساء أمس السبت، إلى إصابة أكثر من 180 شخصاً، وقال مسؤولون إن كثيراً من الضحايا نساء وأطفال. اقرأ أيضاً.. مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلة شمال أفغانستان

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