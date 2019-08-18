مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلة شمال أفغانستان

قال مسؤول اليوم الأحد، إن نحو 10 إلى 12 مدنياً قتلوا إثر اصطدام مركبة بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم بلخ بشمال أفغانستان صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة عديل شاه عديل إن الحادث وقع في منطقة دولت أباد بالقرب من الحدود مع تركمنستان نحو الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) أثناء سير السيارة من المنطقة إلى مدينة مزار شريف، عاصمة الإقليم. اقرأ أيضاً.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول إلى 245 قتيلاً وجريحاً

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