استشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين في شمال القطاع.

وتمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية صباح اليوم الأحد، من انتشال جثامين ثلاثة شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا شمال قطاع غزة عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم لمجموعة من الشبان الفلسطينيين.

وتم نقل جثامين الشهداء والمصاب إلى مستشفى في شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن استهدافه لمجموعة بزعم أنها مسلحة على مقربة من السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

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