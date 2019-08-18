كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه.. والميليشيا تتكتم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر إعلامية يمنية مساء أمس السبت مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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نقل موقع "المشهد اليمني" عن مصدر عسكري أن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائداً لما يسمى "اللواء الأول دفاع جوي"، عنتر أبو نشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي تتكتم على مقتل أبو نشطان وعدد من القيادات التي لقيت مصرعها حديثاً، خوفاً من انهيار معنويات العناصر التابعة لها.