كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنسيق تركي سوري لإخراج الأكراد من المنطقة الآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير تركية، السبت، عن احتمال عقد اتفاق بين أنقرة ونظام بشار الأسد، بوساطة روسية- إيرانية حول المنطقة الآمنة في شمال سوريا، وإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

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ووفقاً لصحيفة "خبر تورك" القريبة من الحكومة التركية، فإن قلق أنقرة من أن يتم إنشاء كيان كردي في سوريا على غرار إقليم كردستان العراق، يدفعها إلى الاستعجال فيما يخص إنشاء المنطقة الآمنة، بينما تخشى واشنطن ومعها الوحدات الكردية من أن تنفك العقدة في لحظة ما، فتذهب أنقرة مع النظام بوساطة روسية- إيرانية إلى اتفاق مشترك حول إدارة المنطقة الآمنة، كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد.

وفي هذا الإطار، حذر الخبير الأمني التركي عبد الله أغار، من استغلال الولايات المتحدة للقلق التركي حول قيام كيان كردي في شمال شرقي سوريا. لافتاً إلى خطط تركية بديلة ستطبقها أنقرة، إذا لم تفِ أمريكا بتعهداتها بإنشاء المنطقة الآمنة هناك.