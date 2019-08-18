كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: 68.7 مليار ليرة عجز الميزانية في أول 7 أشهر من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "زمان" التركية، أنه بالرغم من استيلاء خزانة الدولة في تركيا على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي التركي البالغة نحو 48 مليار ليرة، إلا أن عجز الميزانية سجل 68.7 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ46 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الأرقام المعلنة من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد كانت معطيات الميزانية في الفترة بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري على النحو التالي: سجلت الميزانية عجزاً في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو 2018 نحو 45 مليار ليرة، بينما سجلت 68.7 مليار ليرة في الفترة نفسها من عام 2019.