كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي تنثر أفراح العيد في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إجازة عيد الأضحى المبارك في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في المحافظات اليمنية المحررة، وذلك ضمن دورها الريادي في تطبيع الحياة وتخفيف معاناة اليمنيين.

ونشرت الهيئة فرقها التطوعية في عدد من المحافظات والمديريات، وكثفت نشاطها بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، في وقت أعلنت منظمات دولية أخرى تقليص موظفيها في عدن.

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وشملت مبادرات هلال الإمارات توزيع الأضاحي والسلال الغذائية وسقيا الماء واستهدفت الآلاف من الأسر المتعففة وعائلات الشهداء والجرحى وأصحاب الهمم والنازحين والمتضررين في عدن والمحافظات المحررة. وتضمنت الاستجابة السريعة التخفيف من أزمة المياه من خلال العمل بأكثر من اتجاه، حيث تم توزيع المياه على المناطق التي تضررت من الاشتباكات، وكانت البداية من مدينة كريتر، إضافة إلى العمل على توفير مجموعة مضخات للآبار في عدد من الحقول بهدف رفع إنتاج المياه، فضلاً عن توفير مولدين لضخ المياه في مديريتي التواهي والبريقة.

كما قام متطوعو الهلال الإماراتي في عدن بزيارات للجرحى والمرضى في عدد من مستشفيات المدينة للاطمئنان عليهم وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا عليهم.