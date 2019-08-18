مصرع شاب وإصابة 3 في حادث طرق قرب طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (39 عاما) صباح اليوم الأحد، مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع 90 بمساره بالقرب من مدينة طبرية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 90، وعلى الفور وصل طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية إلى 4 أشخاص وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة.

وأقر الأطباء وفاة شاب متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها، وذلك بعد محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته، بينما تم نقل الجرحى إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

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إلى ذلك، وصلت الشرطة إلى المكان وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع جراء تصادم بين مركبتين على شارع رقم 90، قرب أفيكيم باتجاه أشدوت يعقوف.

كما أغلقت الشرطة الشارع من كلا الاتجاهين وطالبت جمهور السائقين السفر عبر طرقات بديلة، لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق والانتهاء من التحقيق الميداني.