مدرب ليفربول: استحقينا الفوز والنقاط الثلاث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعادل ليفربول الرقم القياسي لعدد انتصاراته المتتالية لتحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي.
وقال كلوب "فخور للغاية بما فعله اللاعبون في المباراة أمام ساوثهامبتون".
وأضاف "نستحق الفوز والنقاط الثلاث، سجلنا هدفين رائعين في الوقت المناسب".
وكان ليفربول قد افتتح الموسم بالفوز على نوريتش سيتي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يقتنص لقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 5-4.
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