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الرياض تحذر مواطنيها في تركيا بعد اعتداء مسلح على سعوديين
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أصدرت السفارة السعودية في تركيا، في وقت مبكر من اليوم الأحد، تحذيرًا لمواطنيها المتواجدين في تركيا بالتزامن مع كشفها عن تعرض اثنين منهم لاعتداء مسلح خلَّف إصابة أحدهما.
وقالت السفارة في بيان لها، إن مواطنين سعوديين تعرضا لاعتداء مسلح أثناء وجودهما في أحد المقاهي بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية.
وأضاف البيان أن السفارة تود من مواطنيها من الجنسين أخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتياد منطقتي ”تقسيم وشيشلي“ اللتين تستقطبان عددًا كبيرًا من السياح السعوديين الذين يزورون المدينة.
ولم تكشف السفارة عن تفاصيل أخرى حول حادث الاعتداء وتاريخ وقوعه.
وأصدرت السفارة السعودية وجهات حكومية أخرى في الأشهر الأخيرة، سلسلة تحذيرات للسعوديين الذين يزورون تركيا أو يستثمرون أموالهم فيها، تتضمن تحذيرات ونصائح باتباع القوانين.
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