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الحرس الثوري الإيراني يستعد لهجمات عسكرية داخل العراق

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وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الحرس الثوري الإيراني يستعد لهجمات عسكرية داخل العراق

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الحرس الثوري الإيراني يستعد لهجمات عسكرية داخل العراق

كتب

وكالات_الخليج 365

كشفت مصادر كردية اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ بحشد قواته قرب الحدود مع إقليم كردستان في العراق، مرجحة أنه بصدد القيام بعمليات عسكرية داخل قرى عراقية.

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وقالت المصادر لموقع "السومرية نيوز"، إن "قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني بدأت تتجمع بشكل لافت، خلال الأيام القليلة الماضية، على مقربة من الأراضي العراقية ضمن إقليم كردستان"، مبينة أن "التحشيد الإيراني الجديد يؤشر إلى احتمالية وجود مخططات إيرانية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل قرى عراقية حدودية في الإقليم".

وأضافت أن "هذه العمليات التي بصدد القيام بها من قبل الحرس الثوري جاءت رداً على هجمات نفذتها أجنحة كردية مسلّحة معارضة ل‍طهران انطلقت من مناطق عراقية حدودية ضمن كردستان".

وتابعت أن "قوات الحرس الثوري اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، من بينها التحسب لقصف مدفعي إيراني على مقرات أو مواقع أحزاب إيرانية في بلدات سيدكان وقلعة دزة ومناطق عراقية أخرى حدودية مع إيران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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