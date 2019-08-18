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الحرس الثوري الإيراني يستعد لهجمات عسكرية داخل العراق
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
وكالات_الخليج 365
كشفت مصادر كردية اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ بحشد قواته قرب الحدود مع إقليم كردستان في العراق، مرجحة أنه بصدد القيام بعمليات عسكرية داخل قرى عراقية.
وقالت المصادر لموقع "السومرية نيوز"، إن "قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني بدأت تتجمع بشكل لافت، خلال الأيام القليلة الماضية، على مقربة من الأراضي العراقية ضمن إقليم كردستان"، مبينة أن "التحشيد الإيراني الجديد يؤشر إلى احتمالية وجود مخططات إيرانية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل قرى عراقية حدودية في الإقليم".
وأضافت أن "هذه العمليات التي بصدد القيام بها من قبل الحرس الثوري جاءت رداً على هجمات نفذتها أجنحة كردية مسلّحة معارضة لطهران انطلقت من مناطق عراقية حدودية ضمن كردستان".
وتابعت أن "قوات الحرس الثوري اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، من بينها التحسب لقصف مدفعي إيراني على مقرات أو مواقع أحزاب إيرانية في بلدات سيدكان وقلعة دزة ومناطق عراقية أخرى حدودية مع إيران".
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