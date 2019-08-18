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العسكري السوداني: أمن السودان مرتبط بأمن المملكة

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العسكري السوداني: أمن السودان مرتبط بأمن المملكة

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

العسكري السوداني: أمن السودان مرتبط بأمن المملكة

كتب

متابعات_الخليج 365

أكد الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري السوداني أن الأمن القومي السوداني مرتبط بأمن المملكة العربية وأن اي تهديد لأمن المملكة يعد تهديدا لأمن السودان.

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وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي دعا له عادل الجبير وزير الدولة بالخارجية السعودية أن وجود إيران في جنوب البحر الاحمر يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداتي وقال إن “جماعة الحوثي جماعة باغية يجب قتالها”.

وبين عبد الخالق أن المملكة العربية السعودية دعت في أكثر من مرة لحل سلمي للأزمة في اليمن إلا أن الحوثيين رفضوا ذلك وراهنوا على العنف والإرهاب.

وأشاد الفريق بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان منوها إلى أن للمملكة أيادي بيضاء علي كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.  

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