شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: مقتل 63 وإصابة 182 آخرين في هجوم انتحاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كابول (أ ف ب

أعلنت السلطات الأفغانية صباح اليوم (الأحد) مقتل 68 شخصا وجرح 182 آخرين في هجوم استهدف مساء أمس السبت حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن من بين الضحايا «نساء وأطفال»، ونفت حركة طالبان أي تورط لها في الهجوم.

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ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت في غرب كابول بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالباً ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة عن إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان في افغانستان، مشيراً إلى أنّ المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري «بشكل جيد جداً».