الشرطة الأميركية تعتقل 18 شخصا في مظاهرات نظمها اليمين المتطرف

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية عن اعتقال 18 شخصا، خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف وأخرى مضادة للفاشية يوم أمس.
وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجا على اعتقال 6 من المنتمين لها.
من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا"، إلى مواجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، ويدرس إدراج "أنتيفا" المناهضة للفاشية على قائمة المنظمات الإرهاب
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