الشرطة الأميركية تعتقل 18 شخصا في مظاهرات نظمها اليمين المتطرف

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية ​أوريغون​ الأميركية عن اعتقال 18 شخصا، خلال مظاهرات لأنصار ​اليمين المتطرف​ وأخرى مضادة للفاشية يوم أمس.

وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجا على اعتقال 6 من المنتمين لها.

من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا"، إلى مواجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، ويدرس إدراج "أنتيفا" المناهضة للفاشية على قائمة المنظمات ​الإرهاب​