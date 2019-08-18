عمار الحكيم: سنستجوب الوزراء العراقيين ممن يتصفون بالفساد والتاريخ غير

أكّد زعيم "تيار الحكمة" ​عمار الحكيم​، أنّه "سيتمّ استجواب الوزراء ممّن يتّصفون بالضعف أو ​الفساد​ والتاريخ غير المشرف"، لافتًا إلى أنّ "خلال لقائنا جمعًا من النخب والكفاءات المهنيّة والمجتمعيّة في ديوان ​بغداد​، أكّدنا عددًا من النقاط المهمّة لكي تؤدّي الحكومة مسؤوليّاتها، وكان أهمّها ضرورة حفظ سيادة ​العراق​ واستقلال قراره السياسي".

وركّز في بيان، على "ضرورة إيجاد علاقة إيجابية بين المكوّنات وبين الحكومة والحكومات المحليّة وبين الحكومات المحليّة ذاتها"، مشدّدًا على أنّه "لا بدّ من القيام بخطوات جديّة لتقديم الخدمات عبر الشروع بالمشاريع الخدميّة الاستراتيجيّة".وبيّن "أهميّة تقديم رؤية لتقوية الاقتصاد عبر دعم القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتوفير التسهيلات للمستثمرين ورأس المال، وتطوير المنظومة الأمنيّة والاستخباريّة وتكثيف حملات الضغط على الخلايا النائمة الإرهابيّة".