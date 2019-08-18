ركّز رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، على أنّ "إيران اليوم في ذروة الاقتدار، رغم الحظر الاقتصادي وضغوط الأعداء، وهو ما أدّى للمزيد من اهتمام المسلمين بالثورة الإسلامية".
وعن حج العمرة، لفت في كلمة له خلال ملتقى المفكرين وأساتذة الجامعات في مدينة مكة المكرمة، إلى أنّ "على السعودية إعطاء الضمان بالحفاظ على عزّة الحجاج الإيرانيين وكرامتهم وأمنهم، في زيارة حج العمرة"، موضحًا أنّ "من القضايا المطروحة بصورة جديّة في ضوء عدم وجود السفارة والقنصلية الإيرانية في السعودية، هو توفير الحماية الحقوقيّة والقنصليّة للحجاج الايرانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس منظمة الحج في إيران: بلادنا اليوم بذروة الاقتدار رغم الحظر والضغوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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