رئيس منظمة الحج في إيران: بلادنا اليوم بذروة الاقتدار رغم الحظر والضغوط

ركّز رئيس منظمة الحج والزيارة ال​إيران​ية ​علي رضا رشيديان​، على أنّ "إيران اليوم في ذروة الاقتدار، رغم الحظر الاقتصادي وضغوط الأعداء، وهو ما أدّى للمزيد من اهتمام المسلمين ب​الثورة الإسلامية​".

وعن حج العمرة، لفت في كلمة له خلال ملتقى المفكرين وأساتذة الجامعات في مدينة ​مكة المكرمة​، إلى أنّ "على ​السعودية​ إعطاء الضمان بالحفاظ على عزّة الحجاج الإيرانيين وكرامتهم وأمنهم، في زيارة حج العمرة"، موضحًا أنّ "من القضايا المطروحة بصورة جديّة في ضوء عدم وجود السفارة والقنصلية الإيرانية في السعودية، هو توفير الحماية الحقوقيّة والقنصليّة للحجاج الايرانيين".