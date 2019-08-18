خارجية مصر دانت بشدة الاعتداء على حقل الشيبة البترولي بالسعودية

دانت ​وزارة الخارجية المصرية​ بأشدّ العبارات، "هجوم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق ​السعودية​ بواسطة طائرات مُسيرة".

وجدّدت التأكيد في بيان، على "تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة كافّة للحفاظ على أمن السعودية واستقرارها ضدّ محاولات النيل منها". كما حذّرت من "استهداف المنشآت الحيوية في السعودية، بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة".

وكانت قد أعلنت "أنصار الله" اليمنية يوم أمس السبت، أنّ "سلاح الجو المسير استهدف حقل الشيبة النفطي عند الحدود ​السعودية​ الإماراتية"، لافتةً إلى أنّ "حقل الشيبة يضم أكثر من مخزون في السعودية ويتّسع لأكثر من مليار برميل نفط".