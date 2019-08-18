متحدث باسم الجيش الإيراني: قواتنا الجوية أدت دورا بارزا في مكافحة داعش

أكّد المتحدث باسم الجيش ال​إيران​ي العميد شاهين تقي خاني، أنّ "القوّة الجويّة الإيرانيّة أدّت دورًا بارزًا في مكافحة ​الجماعات الإرهابية​ و"داعش" والمنافقين".

ووصف في تصريح من قاعدة "نوجة" الجوية في همدان غرب إيران، مكانة القوة الجوية للجيش الايراني بأنّها "منقطعة النظير في توفير الأمن لأجواء البلاد وإبعاد ظلال التكفيريّين والمنافقين البغيضة".

ولفت إلى "قيام القوّة الجويّة الإيرانيّة بقصف المراكز الحسّاسة في ​العراق​ بعد 3 ساعات فقط من شنّ النظام البعثي عدوانه على إيران عام 1980 وكذلك عمليّات "كمان 99" وعمليات "اج 3" المذهلة والضربات الكبيرة ضدّ المنافقين والقوات التكفيرية، والّتي تحقّقت كلّها بروح التضحية والفداء، في ظلّ التخطيط الاستخباري والعملاني الدقيق والمعقّد".