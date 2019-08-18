أكّد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد شاهين تقي خاني، أنّ "القوّة الجويّة الإيرانيّة أدّت دورًا بارزًا في مكافحة الجماعات الإرهابية و"داعش" والمنافقين".
ووصف في تصريح من قاعدة "نوجة" الجوية في همدان غرب إيران، مكانة القوة الجوية للجيش الايراني بأنّها "منقطعة النظير في توفير الأمن لأجواء البلاد وإبعاد ظلال التكفيريّين والمنافقين البغيضة".
ولفت إلى "قيام القوّة الجويّة الإيرانيّة بقصف المراكز الحسّاسة في العراق بعد 3 ساعات فقط من شنّ النظام البعثي عدوانه على إيران عام 1980 وكذلك عمليّات "كمان 99" وعمليات "اج 3" المذهلة والضربات الكبيرة ضدّ المنافقين والقوات التكفيرية، والّتي تحقّقت كلّها بروح التضحية والفداء، في ظلّ التخطيط الاستخباري والعملاني الدقيق والمعقّد".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الجيش الإيراني: قواتنا الجوية أدت دورا بارزا في مكافحة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.