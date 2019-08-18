أكثر من مئة نائب بريطاني طالبوا جونسون بدعوة البرلمان إلى الانعقاد لبحث بريكست

دعا أكثر من مئة نائب بريطاني، في رسالة، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى دعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد حالًا لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (​بريكست​).

وشدّدوا على أنّ "بلدنا على حافة أزمة اقتصاديّة ونحن نتّجه صوب خروج بريطانيا من دون اتّفاق. نحن أمام حالة طوارئ وطنيّة ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور".

وتنتهي العطلة الصيفيّة للبرلمان في 3 أيلول المقبل، لكنّ النواب الموقّعين على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة مجلس العموم لقطع إجازته والانعقاد بشكل دائم حتّى 31 تشرين الأول، التاريخ المحدّد لـ"بريكست".

والبرلمانيون الموقّعون على الرسالة هم من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويريدون الحؤول دون حصول "بريكست" من دون اتّفاق.

وكان قد سبق لجونسون أن أكّد مرارًا عزمه على إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، سواء أحصل ذلك باتفاق أم من دونه.