المطران حنا: مسيرات العودة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت الوطنية

أكّد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران ​عطا الله حنا​، أنّ "مسيرات العودة في ​قطاع غزة​ هدفها الإعلان والتأكيد أنّ ​الشعب الفلسطيني​ متمسّك بحقوقه وثوابته الوطنية، لا سيما حقّ العودة هو حقّ ثابت لا يسقط بالتقادم.

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "رسالة مسيرات العودة هي نداء موجّه إلى الأحرار كافّة من أبناء الأمة العربية والأصدقاء في مشارق الأرض ومغاربها، بأنّ الفلسطينيين مهما حوصروا وتمّ التآمر على قضيّتهم واستهدافهم والضغط عليها، فهم متشبّثون بانتمائهم لهذه الأرض، و​القدس​ قبلتهم وعاصمتهم وحاضنة أهمّ مقدّساتهم الإسلاميّة والمسيحيّة".

وركّز المطران حنا، على أنّ "الفلسطينيين لن يستسلموا للمؤامرات والضغوطات مهما اشتدت حدّتها، وأنّ المؤامرات الّتي تستهدف عدالة قضيّتنا لن تزيدنا إلّا صمودًا وثباتًا وتشبثًا بحقوقنا، حتّى ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة وحتّى تعود الحقوق السليبة إلى أصحابها".