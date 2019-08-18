رد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ على مؤسس حزب "سبعة" جاد داغر، قائلا: "تهجمك على الكبار لن يرفعك إلى مصافهم، ووصفك لنا بالدمى، ينطلق من خبرة تتقنها في الارتهان لمصادر تمويلك، وفي جميع الاحوال، سنبقي على احترامنا للعديد من كوادركم، دون الانزلاق في التعميم، أما ترحيب ابنة ​المختارة​ بفخامة الرئيس، فهو أمر يظهر أنه يصعب عليك فهمه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله ردا على مؤسس حزب سبعة: تهجمك على الكبار لن يرفعك إلى مصافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.