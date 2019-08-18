وفاة السنغالي جاك ضيوف المدير العام الأسبق للفاو

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دكار: أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أنّ مواطنه السياسي والدبلوماسي جاك ضيوف الذي شغل بين 1994 و2011 منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) توفي السبت عن 81 عاماً.

وقال سال في تغريدة على تويتر إنّ "السنغال فقدت أحد أغلى أبنائها بوفاة مواطننا جاك ضيوف"، مقدّماً تعازي لعائلة الراحل.

وضيوف الذي وُلد في 1 آب/أغسطس 1938 بمدينة سان لوي في شمال السنغال كان دبلوماسياً اشتهر ببراغماتيته وقد توفي في فرنسا بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام السنغالية عن عائلته.

وترأّس ضيوف المنظمة التابعة للأمم المتحدة طوال 18 عاماً، أي ثلاث ولايات كاملة مدّة كل منها ست سنوات.