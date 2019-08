عائلتان كبيرتان من أصول عربية تُسببان شللًا مروريًا بأحد طرق برلين

دبي - بواسطة محمد فارس © fhm Berlin, Germany, May 2018: Cars drive past a sign of speed limit of 30 kilometers per hour and a sign that reads 'Air purity control' (Luftreinhaltung) on a new test section of Leipziger Strasse street near Potsdamer Platz.

تسببت مشاجرة بين عائلتين كبيرتين من أصول عربية في شل حركة المرور في أحد الطرق بالعاصمة الألمانية برلين لفترة مؤقتة وانتشار للشرطة.

وأعلنت الشرطة اليوم السبت، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة رجل، يبلغ من العمر 46 عاما، بقطع في أعلى ذراعه، فيما أصيب آخر، 40 عاما، بطعنة في ظهره ونقل إلى المستشفى.

وتجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة المشاجرة وطلبت الشرطة إلى العديد منهم مغادرة المنطقة.

وكان أعضاء من العائلتين تشاجروا داخل مقهى في وقت سابق ثم انتقلت المشاجرة إلى الرصيف في تطور لاحق وحسب روايات شهود العيان، فقد تم التراشق بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار.

وتشاجر أعضاء العائلتين في منطقة نويكولن وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، وقد تعطلت حركة المرور في الطريق لفترة مؤقتة بسبب تجمع عشرات الأشخاص الراغبين في التفرج على المشاجرة.