محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدرة المركزية للحجر الزراعي، أن شحن القمح المرفوضة تبلغ 23 ألف طن تابعة لإحدى الشركات الأمريكية.
وأوضح العطار، لمصراوي، أن الرفض جاء عقب توقيع الكشف عليها من قبل مهندسي الحجر الزراعي، لافتًا إلى أن الحجر الزراعى يتعامل وفقًا للقانون الدولي والمعايير المصرية وليس لحجم الدول.
وقال العطار، إنه سبق وتم رفض شحنة أيضا قبل أسبوعين لشركة مماثلة، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي يرفض شحنات مخالفة بشكل يومي.
ونوه رئيس الحجر الزراعي، إلى أن شحنة القمح الأمريكي بها نسبة من فطر الأرجوت أعلى من المسموح بها عالميًّا ومحليًّا قبل أيام.
يشار إلى أن الحجر الزراعي يشدد الرقابة على الشحنات القادمة من جميع دول العالم وخاصة دول النشاط النووي بشكل خاص عقب حادث الانفجار الروسي الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة تعلن رفض شحنتي قمح أمريكي وتكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.