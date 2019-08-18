الزراعة تعلن رفض شحنتي قمح أمريكي وتكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدرة المركزية للحجر الزراعي، أن شحن القمح المرفوضة تبلغ 23 ألف طن تابعة لإحدى الشركات الأمريكية.

وأوضح العطار، لمصراوي، أن الرفض جاء عقب توقيع الكشف عليها من قبل مهندسي الحجر الزراعي، لافتًا إلى أن الحجر الزراعى يتعامل وفقًا للقانون الدولي والمعايير المصرية وليس لحجم الدول.

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وقال العطار، إنه سبق وتم رفض شحنة أيضا قبل أسبوعين لشركة مماثلة، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي يرفض شحنات مخالفة بشكل يومي.

ونوه رئيس الحجر الزراعي، إلى أن شحنة القمح الأمريكي بها نسبة من فطر الأرجوت أعلى من المسموح بها عالميًّا ومحليًّا قبل أيام.

يشار إلى أن الحجر الزراعي يشدد الرقابة على الشحنات القادمة من جميع دول العالم وخاصة دول النشاط النووي بشكل خاص عقب حادث الانفجار الروسي الأخير.