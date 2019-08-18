السيسي يشهد احتفال عيد العلم.. و100 وظيفة بالقوى العاملة- أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بـ"عيد العلم" ويكرم عددا من كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة لعامي 2017 و2018، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الأحد، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة: يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بـ"عيد العلم" ويكرم عددا من كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة لعامي 2017 و2018.

القاهرة: يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1334 طالبا وطالبة، والتربية الوطنية بإجمالي 615 طالبا وطالبة.. بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" الامتحان في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 3 طلاب، وفى التربية الوطنية بإجمالي عدد 1 طالب.

القاهرة: تُسير شركة مصر للطيران 17 رحلة من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة لنقل 4000 حاج بواقع 10 رحلات من جدة لنقل 2400 حاج و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة الجيزة وتضامن الإسماعيلية والقاهرة والمنوفية والسويس ونادي القضاة والنيابة العامة وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

القاهرة: تنطلق أولى رحلات طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز (البوينج Dreamliner B787-9)، ومن المقرر أن تكون على خط بكين، لتصبح بذلك الطائرة رقم 75 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة لإحلال وتجديد الأسطول.

القاهرة: تفتتح وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا.

القاهرة: تبدأ وزارة القوى العاملة، وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بمهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.

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القاهرة: تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة: تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

المنيا: تفتح جامعة المنيا باب القيد بالدراسات العليا "دبلوم، تمهيدي ماجستير، ماجستير، دكتوراه" للعام الجامعي 2019 - 2020 بجميع كليات الجامعة حتى يوم 19 سبتمبر المقبل، طبقاً للشروط المعلنة بكل كلية .

بني سويف: تفتح جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، باب التحويلات ونقل القيد للطلاب والطالبات، وذلك حتى نهاية سبتمبر المقبل.

أسيوط: بدء امتحانات محو الأمية (دورة يوليو 2019) بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط، وفقا لخطة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للعام المالي 2019 - 2020، وبالتنسيق مع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

بكين: يجري وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف بزيارة إلى الصين تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

كوالالمبور: يبدأ ملك ماليزيا عبدالله أحمد شاه زيارة دولة إلى بروناي دار السلام تستمر 3 أيام الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في 30 يوليو الماضي، وتستهدف الزيارة توطيد العلاقات القائمة بين البلدين.