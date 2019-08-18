حدث ليلًا| "لاسارتي برا الأهلي" يتصدر تويتر.. حدوتة بسمة وهبة والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

قال الإعلامي عمرو أديب إن الرئيس السيسي بسؤاله عن راتب اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية، كان يقصد إرسال رسالة إلى المصريين بأن "الجيش مش واكلها والعة".

كتبت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، منشورًا، عن رحيل الفنان فاروق الفيشاوي وميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان؛ بعد صراع مع مرض السرطان.

ويرصد الخليج 365، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

​"حدوتة الأمل".. بسمة وهبة تروي رحلتها مع مرض السرطان

كتبت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، منشورًا، عن رحيل الفنان فاروق الفيشاوي وميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان؛ بعد صراع مع مرض السرطان.

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"لماذا سأل السيسي عن راتب اللواء عبد الحي؟".. عمرو أديب يُجيب

قال الإعلامي عمرو أديب إن الرئيس السيسي بسؤاله عن راتب اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية، كان يقصد إرسال رسالة إلى المصريين بأن "الجيش مش واكلها والعة".

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"مكالمة جنسية في الليل وذبح بالنهار".. حكاية "نصر" وجريمة الشرف

لم تهتم "أسماء" الطالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة، لتحذيرات والدها "نصر" (65 سنة)، والابتعاد عن زميلها، بعدما سمعها وهي تحدثه مكالمة جنسية في الليل. وقرر الانتهاء من تلك المشكلة بطريقته بعدما شاهد ابنته الكبرى "إسراء"، الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية آداب جامعة عين شمس، تجلس رفقة شقيقتها، وتعلم علاقتها بالشاب وتخفي عنه الأمر.

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جثة على الطريق.. مصرع عامل بطعنات في ظروف غامضة بالسويس

عثر المواطنون بالقطاع الريفي شمال السويس، على عامل مصابًا بعدة طعنات في جسده، ونقلته إسعاف السويس إلى مستشفى السويس العام، إلا أنه توفي عقب وصوله.

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"خطوة مهمة".. أول تعليق أمريكي على اتفاق السودان

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير واصفة إياه بالخطوة المهمة إلى الأمام.

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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مقاومين فلسطينيين شمال بيت لاهيا بقطاع غزة برشاشات المروحيات وقذائف المدفعية، الليلة، مدعية أنها أحبطت محاولة "تسلل".

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إصابة 20 ومخاوف من مقتل الكثيرين جراء انفجار بحفل زفاف في كابول

أصيب 20 شخصا على الأقل جراء انفجار استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول ، ونقلوا إلى المستشفيات، حسبما أفادت منظمة "إيمرجينسي" غير الحكومية فى ساعة متأخرة من مساء السبت .

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مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لحقل الشيبة البترولي بالسعودية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 17 أغسطس الجاري، هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة اليوم.

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضا خالية شمال قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة، مواقع وأراضي زراعية شمال قطاع غزة.

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اليمن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة السعودي

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية حقل ومصفاة الشيبة السعودي يأتي خدمة لمشروع إيران التخريبي في المنطقة.

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"#لاسارتي_برا_الاهلي" يتصدر تويتر

ارتفعت أصوات المطالبة بإقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الإقصاء المبكر من بطولة كأس مصر (2018-19) على يد بيراميدز.

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