مسؤول أفغاني: مقتل 63 شخصا جراء انفجار بحفل زفاف في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):
قال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد إن 63 شخصا قتلوا جراء تفجير انتحاري على ما يبدو في حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول.
وأضاف نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن 182 شخصا آخرين أصيبوا جراء الحادث الذي وقع في قاعة أفراح بغربي كابول في وقت متأخر من ليل السبت.
ونفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، تورط الجماعة في التفجير عبر تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" كما أدان هذا العمل.
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