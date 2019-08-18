صدى البد

أثنى الفريق ياسر عطا، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، بالدور المصري الذي تلعبه القيادة السياسية المصرية لحل أزمة السودان. وقال عطا خلال مداخله هاتفيه له في برنامج " أخبار TeN"، الذي يعرض عبر شاشة TeN: "مصر لها دور كبير عبر...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: مصر لعبت دورا كبيرا في حل مشاكلنا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.