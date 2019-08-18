الأمم المتحدة بليبيا: لم نعثر على بنية تحتية عسكرية بمطار زوارة غربي طرابلس

لفتت البعثة الأممية في ​ليبيا​، إلى "أنّها زارت مطار زوارة غربي العاصمة ​طرابلس​، ولم تعثر على أي بنية تحتيّة عسكريّة فيه".

وركّزت في تقرير، على "أنّها تجدّد إدانتها للهجمات الّتي شنّتها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ على مطار زوارة، والّتي ألحقت أضرارًا ملموسة بالمطار"، مشيرةً إلى "تعرّض مدرج الإقلاع والهبوط للأضرار".

وكان قد أعلن الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" ​أحمد المسماري​، في 15 آب، أنّ "سلاح الجو الليبي استهدف طائرات تركية مسيرة داخل مطار مدينة زوارة غربي البلاد".