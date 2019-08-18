لفتت البعثة الأممية في ليبيا، إلى "أنّها زارت مطار زوارة غربي العاصمة طرابلس، ولم تعثر على أي بنية تحتيّة عسكريّة فيه".
وركّزت في تقرير، على "أنّها تجدّد إدانتها للهجمات الّتي شنّتها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر على مطار زوارة، والّتي ألحقت أضرارًا ملموسة بالمطار"، مشيرةً إلى "تعرّض مدرج الإقلاع والهبوط للأضرار".
وكان قد أعلن الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري، في 15 آب، أنّ "سلاح الجو الليبي استهدف طائرات تركية مسيرة داخل مطار مدينة زوارة غربي البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة بليبيا: لم نعثر على بنية تحتية عسكرية بمطار زوارة غربي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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