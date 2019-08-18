بولتون دعا لحكومة تكنوقراط بالسودان: توقيع وثيقة الإعلان الدستوري خطوة كبيرة

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أنّ "توقيع وثيقة الإعلان الدستوري في السودان، يعدّ خطوة كبيرة للسودانيين".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ندعو كلّ الجهات إلى الاستمرار في اتجاه تأسيس حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات وإتمام عمليّة التحول الديمقراطي". ودعا إلى أن "يتمّ إشراك المرأة في العمليّة السياسيّة، بما يتماشي مع إرادة السودانيين".
وكان قد وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، يوم أمس السبت 17 آب، في الخرطوم، وسط حضور عربي وإفريقي واسع.
واتفق الجانبان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
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