الخزعلي حذّر من مخطط خطير يستهدف الحشد الشعبي في العراق

شدّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ ​قيس الخزعلي​، على أنّ "استمرار ظاهرة تفجير مخازن "​الحشد الشعبي​" بدون التأكّد من الأسباب الحقيقية، ظاهرة خطيرة للغاية، لأنّ هذا يعني استنزاف إمكانيّات الحشد، ممّا يدلّ على أنّ هناك مخطّطًا قريب يُراد تنفيذه".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "السيادة الوطنية لن تُحفظ إلّا بإجراءات كاملة في خزن الأسلحة، وكذلك امتلاك ​العراق​ القدرة على الدفاع عن أرضه وسمائه".