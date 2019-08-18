اعتقال 13 شخصا أقله في بورتلاند الأميركية خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية ​أوريغون​ الأميركية، "اعتقال ما لا يقلّ عن 13 شخصًا، خلال مظاهرات لأنصار ​اليمين المتطرف​ وأُخرى مضادة لمناهضي الفاشية".

وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر، احتجاجًا على اعتقال 6 من أفراد الجماعات اليمينية.

من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا"، إلى موجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.

يُذكر أنّ مدينة بورتلاند قد شهدت توترات أثناء مسيرات مماثلة لأنصار اليمين المتطرف في عامي 2017 و2018، حين وقعت اشتباكات بين اليمينيين والمشاركين في المسيرات المضادّة.