خارجية تركيا: لحل الخلاف على كشمير بين الهند وباكستان بالحوار والقانون الدولي

شدّدت ​وزارة الخارجية التركية​، على "أهميّة حلّ الخلاف على ​كشمير​ بين ​الهند​ وباكستان من خلال الحوار"، مرحّبةً بـ"الحراك الّذي يقوده ​مجلس الأمن الدولي​ من أجل خفض التوتر في المنطقة وحلّ المسائل الخلافيّة بالوسائل الدبلوماسيّة".

وركّزت في بيان، على أنّ "على ​الأمم المتحدة​ الاضطلاع بدور أكثر نشاطًا في إطار القرارات السابقة من أجل حلّ مشكلة جامو وكشمير، الّتي تؤرق عمليّة تطبيع العلاقات الهندية الباكستانية". ولفتت إلى "أهميّة حل القضايا الخلافيّة بين البلدين (الهند وباكستان)، عن طريق القانون الدولي والحوار".

يُذكر أنّ مجلس الأمن الدولي عقد يوم الجمعة جلسة خاصّة لأوّل مرّة منذ أكثر من 5 عقود لمناقشة الوضع في كشمير، ودعا الجانبين إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي. وانعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب من ​الصين​ الّتي أكّدت اعتراضها على إجراءات ​نيودلهي​ أحادية الجانب.

والأسبوع الماضي، شهدت ولاية "جامو وكشمير" ​احتجاجات​ واسعة ضدّ الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم. وقد جاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 آب الحالي، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".