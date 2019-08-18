جرحى في اشكال وقع في ملهى ليلي في الدورة

نشرت صفحة "وينية ​الدولة​" على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظر اشكالاً عنيفاً بين عدد كبير من الشبان داخل أحد ​الملاهي الليلية​ في منطقة الدورة.

وقد اسفر الاشكال عن وقوع عدد من الاصابات جراء الضرب العنيف الذي تعرضوا له.