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جرحى في اشكال وقع في ملهى ليلي في الدورة

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نشرت صفحة "وينية ​الدولة​" على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظر اشكالاً عنيفاً بين عدد كبير من الشبان داخل أحد ​الملاهي الليلية​ في منطقة الدورة.

وقد اسفر الاشكال عن وقوع عدد من الاصابات جراء الضرب العنيف الذي تعرضوا له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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