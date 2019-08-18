جرحى في اشكال وقع في ملهى ليلي في الدورة

نشرت صفحة "وينية الدولة" على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظر اشكالاً عنيفاً بين عدد كبير من الشبان داخل أحد الملاهي الليلية في منطقة الدورة.
وقد اسفر الاشكال عن وقوع عدد من الاصابات جراء الضرب العنيف الذي تعرضوا له.
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