الوصول الى الآب

لا شك ان الدرب الذي يوصلنا الى الله هو نحو الاعلى، ولكنه مشروط ب​المحبة​. فبرج بابل كان بالغ العلو ولكنه كان فارغا من المحبة، فلم يستفد منه احد. اما زكا العشار فتسلق شجرة متواضعة الارتفاع، الا ان قلبه رفعه عاليا جدا الى مستوى المحبة التي اهّلته ان يخاطب الله ويغيّر حياته. انه درب الصعود انما بآليات المحبة.

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