شكرا لقرائتكم خبر عن أحد حلفاء الإخوان المنشقين: قواعد الجماعة يئسوا من قياداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، قواعد الجماعة بممارسة التقية، مشيرا إلى أن شباب التنظيم وقواعدهم يئسوا من قيادات الجماعة.

وقال أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إن يئس الإخوان فى سجونهم من قياداتهم يشبه يئس الكفار من أصحاب القبور.

وتابع عماد أبو هاشم: قواعد الإخوان يطلبون الرحمة من قياداتهم، فهم لم يكفروا بالإخوانية ولكنهم يستخدمون التقية.

كان عماد أبو هاشم، أكد فى وقت سابق أن جماعة الإخوان تسعى لاستقطاب قواعد من الجماعة للسكوت عن الفضائح والجرائم التى ترتكبها قيادات التنظيم، مشيرا إلى أن التنظيم يتكتم على الجرائم التى يمارسها داخل الجماعة من خلال استخدامه المال لشراء بقواعد إخوانية مؤيدة له.