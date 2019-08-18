كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق غابات يدفع السلطات الإسبانية لإخلاء منطقة بجزر الكناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى حريق غابات في جزر الكناري إلى إخلاء جزئي لبلدة صغيرة بجزيرة جران كناريا اليوم السبت وقال مسؤولون إن الحريق قد ينتشر على نطاق أكبر.

وبدأ الحريق في بلدة بايسيكو وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقتي مويا وتيخيدا. وقالت الإدارة المحلية إن بعض مناطق تيخيدا التي يسكنها 1900 نسمة أخليت كإجراء احترازي مضيفة أنها أغلقت الطرق أيضا.

وتشارك سبع طائرات هليكوبتر في جهود إخماد الحرائق علاوة على عدد من فرق الإطفاء على الأرض.