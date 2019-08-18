كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، أمس السبت، إدانة بلاده للاعتداء الذي استهدف حقل الشيبة البترولي في السعودية.

وأوضح المصدر - في بيان - أن هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، يتطلب جهدا عالميا لوقفه؛ بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيدا من التوتر.‏

وأكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تعرض حقل (الشيبة) البترولي الواقع جنوب شرقي المملكة لاعتداء بطائرات مفخخة مسيرة (بدون طيار)، ما خلف أضرارا محدودة.