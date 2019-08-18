كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية حقل ومصفاة الشيبة السعودي يأتي خدمة لمشروع إيران التخريبي في المنطقة.

وأدانت الخارجية، في بيان، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيا بطائرة مسيرة، مؤكدة أن استمرار استهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة، هو عمل إرهابي يأتي خدمة للمشروع الإيراني التخريبي.

وشددت على أن هذا الهجوم يعد من الأعمال الإرهابية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والتي تتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

وجددت الخارجية اليمنية تأييدها لحق المملكة العربية السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أراضيها وأمنها القومي.