موغيريني: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حوار شامل لتهدئة الوضع بهونغ كونغ

أكّدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أنّ "المشاركة في عمليّة حوار واسع النطاق وشامل في هونغ كونغ، يشمل جميع الجهات المعنية أمر ضروري".
وشدّدت في بيان، على أنّ "من الضروري ممارسة ضبط النفس ونبذ العنف واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع". ولفتت إلى أنّ "منذ شهرين، يمارس أعداد كبيرة من المواطنيين حقّهم الأساسي في التجمّع." لكن شهدنا مؤخرًا عددًا متزايدًا من حوادث العنف غير المقبولة، وهذا الأمر ينذر بمزيد من العنف وعدم الاستقرار".
وتشهد مقاطعة هونغ كونغ الّتي تتمتّع بحكم ذاتي منذ عام 1997 وتخضع لسيطرة الصين، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ مشروع قانون مقترح لتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى حكومات الصين وماكوا وتايوان.
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