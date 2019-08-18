صنداي تايمز: بريطانيا تواجه نقصا في الوقود والغذاء إذا خرجت دون اتفاق

أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز، أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.
وأوضحت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات.
ولفتت إلى ان "ما يصل إلى 85 بالمئة من الشاحنات التي تستخدم معابر القناة الرئيسية "قد لا تكون جاهزة" للتعامل مع الجمارك الفرنسية، مما يعني أن التعطل في الموانئ قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور".
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