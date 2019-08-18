مقتل جنديين صوماليين في هجوم لـ"حركة الشباب" جنوب غربي البلاد

كشف المسؤول العسكري في مدينة بايدوا ب​الصومال​، ابراهيم خيري، في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، أنّ "مقاتلين ينتمون إلى "​حركة الشباب​" هاجموا قاعدتنا في داينوناي. ويمكن أن أؤكّد مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في الهجوم".

ولفت إلى أنّ "عناصر الجيش ردّوا على الهجوم وقتلوا 4 على الأقل من مقاتلي "الشباب".

ووقع الهجوم في بلدة داينوناي، التي تبعد نحو 25 كلم جنوبي مدينة بايدوا، العاصمة الإدارية لولاية "ساوث وست".