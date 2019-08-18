مقتل جنديين صوماليين في هجوم لـ"حركة الشباب" جنوب غربي البلاد

كشف المسؤول العسكري في مدينة بايدوا بالصومال، ابراهيم خيري، في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، أنّ "مقاتلين ينتمون إلى "حركة الشباب" هاجموا قاعدتنا في داينوناي. ويمكن أن أؤكّد مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في الهجوم".
ولفت إلى أنّ "عناصر الجيش ردّوا على الهجوم وقتلوا 4 على الأقل من مقاتلي "الشباب".
ووقع الهجوم في بلدة داينوناي، التي تبعد نحو 25 كلم جنوبي مدينة بايدوا، العاصمة الإدارية لولاية "ساوث وست".
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