السفارة السعودية في تركيا تطلب من مواطنيها تجنب منطقة تقسيم

حذرت ​السفارة السعودية​ في ​تركيا​، مواطني المملكة المتواجدين في ​إسطنبول​، طالبة منهم أخذ الحيطة وذلك بعد تعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما.

ونصحت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا، بعدم التواجد في منطقتي "تقسيم – شيلسي" بعد غروب ​الشمس​.

يأتي هذا التحذير بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، ​جمال خاشقجي​، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.