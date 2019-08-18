توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والعراق تتضمن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين

أعلن وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، "توقيع مذكرة تفاهم مع العراق تتضمن فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين".
وأوضح خلال لقائه نظيره العراقي ياسين الياسري، أنّ "وفق مذكرة التفاهم الموقّعة، فإنّ تأشيرات الدخول بين البلدين قد أُلغيت، كما أنّ مستوى الخدمات والتسهيلات المقدّمة في المجالات الأُخرى سيزداد، لا سيما لزوار أربعينية الإمام الحسين"، مركّزًا على أنّ "وفق المذكرة، سيتعزّز الأمن في المناطق الحدوديّة أيضًا".
ووصف التعاون بين وزارتي الداخلية في إيران والعراق بأنّه "يتحسّن باستمرار، وخلال الأعوام الماضية شهدنا تعاونًا مناسبًا في مجالات الأمن والتبادل التجاري الحدودي وفي موسم الزيارة الأربعينية". كما وصف المذكرة بمثابة "خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات وتحسين الظروف في كلا البلدين ومحافظاتهما".
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