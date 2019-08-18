وفاة المدير العام الأسبق للفاو السنغالي جاك ضيوف

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، أنّ مواطنه السياسي والدبلوماسي جاك ضيوف الّذي شغل منصب المدير العام لـ"منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة- فاو" بين عامي 1994 و2011 أي لثلاث ولايات كاملة، توفي عن 81 عامًا".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "السنغال فقدت أحد أغلى أبنائها بوفاة مواطننا جاك ضيوف"، مقدّمًا تعازي لعائلة الراحل.
وضيوف الّذي وُلد في 1 آب 1938 بمدينة سان لوي في شمال السنغال، كان دبلوماسيًّا اشتهر ببراغماتيته، وقد توفي في فرنسا بعد صراع طويل مع المرض.
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